PGA》湯瑪斯SBS並列領先 松山英樹爭4連勝絆腳石

湯瑪斯躍居並列領先，成松山英樹爭4連勝最大阻礙。(美聯社資料照)

美巡(PGA)2017年首戰SBS冠軍賽，2位美國選手湯瑪斯與摩爾7日第2輪，同樣連續兩天都揮出67桿(-6)，同以134桿(-12)並列領先。日本名將松山英樹落後3桿位居第6 ，最後兩天展開全力反攻爭奪4連勝。

摩爾SBS冠軍賽躍居並列排頭。(美聯社資料照)

松山英樹去年10月至12月初世界挑戰賽，於日、美巡出賽5場贏得4勝與3連勝，唯一沒奪冠的比賽是去年10月在馬來西亞進行的CIMB菁英賽。

他那場美巡海外賽事獲得第2，冠軍就是SBS冠軍戰暫居並列領先的湯瑪斯。如今在2017年首戰挑戰4連勝際，湯瑪斯前兩輪又躍居排頭，恐成為他創紀錄之路的大石頭。

因傷休養近3個月復出的「球王」戴伊，手中的14支球桿依然犀利，雖前兩輪雖沒保持在前10，但以落後5桿的139桿，與世界排名第3美國重炮強森並列第11，仍有機會爭奪逆轉勝。

(中時電子報)