分手逸祥被罵翻 白白曝真相「兵變不代表劈腿」
《大學生了沒》固定班底逸祥，去年向女友白白求婚成功，未料近日卻自曝和逸祥分手，未料白白臉書湧入大批網友留言謾罵，今晨她首度打破沉默回應「兵變不代表劈腿」。
白白對於外界稱她與逸翔分手，原因是「劈腿兵變」，讓她不滿在臉書發文交代始末，先是痛批許多無腦酸民，往往只看標題不看內容，就自己下結論「絕對是女生寂寞難耐劈腿」，尤其多數留言更讓她在內心暗譙，讓她直呼不喜歡被誤會的感覺，再三澄清「分手後仍是單身」。
此外白白也透露，在與逸祥交往的過程，從來都沒有與男生單獨出去過，這點可說是問心無愧，此外也透露出無奈心聲，「分開也是都想清楚了，…沒辦法像正常人在自己，私人的臉書約會打卡、放照片，所以我開始討厭合照…甚至不想拍照，明明都公開交往了…卻還要搞得…」，因此為了「不想再委屈自己」，兩個人才協議和平分手，打破外界不實傳聞。
白白最後曬出逸祥寫的親手卡片，也感謝這段日子帶給她的快樂，以及包容她的壞脾氣等缺點，最後祝福彼此都能遇到適合的對象，多數網友也紛紛留言打氣，要她無須理會外界的說法，自己的事自己知道就好。
(中時電子報)
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