藍黨魁選舉 洪秀柱：被勸退的絕不是我

國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨所謂喬好的時代已過去，副主席郝龍斌、前副總統吳敦義都是優秀人才，願意承擔是好事，被問到是否會被勸退？洪秀柱說，「絕對不是我」。

國民黨副主席郝龍斌今天上午正式宣布參選黨主席，前副總統吳敦義也將在9日表態，對此，洪秀柱上午出席公開活動做以上回應。

洪秀柱說，國民黨所謂「喬好」的時代已過去，有競爭是好事，民主時代本來就有競爭，但要建立民主風範，絕對不能搞鬥爭，選完後無論誰輸誰贏，還是要團結合作，好好為黨的未來努力。

洪秀柱說，吳敦義或郝龍斌都非常優秀，這麼多年也為黨做了不少事，行政經驗等方面的表現有目共睹，在黨這麼艱困的情況下願意承擔這是好事，大家應該為他們喝采、肯定。

媒體問及有沒有可能整合或被勸退？洪秀柱說，「誰被勸退啊？」「肯定不是我啊」。是否會參選到底？洪秀柱說，不是到不到底的問題，她是補選階段的黨主席，黨內太多事情不是短短一年多可以做成，還有很多要做。

媒體問說，吳敦義不斷講九二共識，似乎暗示與黨中央政策不同？洪秀柱說，不要暗示、要明示，接著開玩笑說「民視來了沒」，她說，講黨的方向理念當然包括兩岸政策。

天王級的對手參選會比較有壓力？洪秀柱說，不會，因為無論輸贏都是這個團體、這個家，都要為黨繼續打拚，怎麼會有壓力；談到要怎麼吸引支持者，洪秀柱說，太多了講不完，她再三談黨的方向，核心思想大家長久以來都忽略了，當然人才培育，組織改造都是很辛苦的事情，巧婦難為無米之炊，包括怎麼打官司等都要繼續努力。1060107

(中央社)