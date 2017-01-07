德里鼓手服用蛇毒成癮求醫

許多吸毒者通常染上的是大麻、海洛因、古柯鹼之類的毒品，但30歲的德里鼓手馬諾吉染上的卻是蛇毒，且血液中已全部是毒，甚至吐出來都是毒，把醫生嚇壞了。

馬諾吉（Manoj）是個專業鼓手，住在德里西部，他有個嗜好讓他沉溺而無法自拔，必須求助醫生。

馬諾吉在十幾歲時即開始使用毒品，但在幾個月前改服用蛇毒，因而成癮。

馬諾吉告訴「今日郵報」（Mail Today），他所有的朋友都使用鴉片、大麻、罌粟和海洛因，他也嘗試過市面上所有種類的毒品，但這些毒品現在已對他無法產生影響，因而決定嘗試蛇毒。

使用蛇毒後，馬諾吉說，「可以讓我High（情緒高漲）長達24到30個小時。」從此，馬諾吉對蛇毒上癮了，經常花費3000到4000盧比（新台幣近1500到2000元）買非常小包的蛇毒服用；不過，馬諾吉拒絕透露蛇毒的來源。

馬諾吉因不斷服用蛇毒，開始出現不穩定行為，他的家人最後強迫帶他去RML醫院求診。

染上蛇毒毒癮的病例相當罕見，RML醫院精神病與戒癮部主管戴希潘德（Smita Deshpande）表示，這是第一次見到病人坦承服用蛇毒成癮並接受治療的案例，吸毒者一般不願意告知服用或染上什麼藥物成癮。

RML醫院助理教授謝卡瓦特（Lokesh Shekhawat）負責治療馬諾吉，他說，如果一個人服用蛇毒，他的血液就變得有毒，無法捐血。

有健康專家指出，一個人在服用蛇毒的最初幾個小時內，連吐出來的東西也有毒，足以讓他人致命。

醫生表示，購買蛇毒非常昂貴也非法，且稍微不慎服用過高劑量就會死亡，對蛇毒成癮更會造成慢性中毒，先是影響眼睛，之後全身逐漸麻痺，相當危險。1060107

(中央社)