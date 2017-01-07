鄭明典：大片高層雲覆蓋北台灣

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張石門水庫的照片，並表示今天有大片的高層雲覆蓋北台灣。

中央氣象局表示，今天各地天氣為穩定溫暖的型態，全台高溫都有機會來到攝氏24至26度，南部更是可能達27、28度，清晨夜間則稍有涼意，各地低溫約17到20度。

天氣好也讓許多民眾拍出不少好照片，鄭明典今天就在臉書上PO出一張由網友學周提供的石門水庫照片。鄭明典說，今天有大片的高層雲覆蓋北台灣，而石門水庫位於層雲的邊緣附近。

鄭明典表示，東南方向雲量少，所以清晨的日光可以照射到高層雲底部，結果就是這麼精彩的日出影像。1060107

(中央社)