獨家》北市400多名學生疑吃營養午餐拉肚子
食物中毒？台北市4所學校400多名學生，周四吃下「士福實業公司」提供的營養午餐，至周五早上陸續傳出腹瀉症狀。北市教育局證實，除衛生局已前往查廠，並要求即刻停餐，另檢體送驗結果預計7至15天出爐，屆時可確認是否為食物中毒。
教育局體衛科長黃國忠證實，昨天確實接到學校通報，有學生周四吃過午餐後，至周五早上陸續出現拉肚子症狀，因人數多，是否為食物中毒，要待衛生局檢驗檢體結果才能確認。
黃國忠表示，供餐的士福實業公司本學期共替全市19所學校供餐，但這個月只有15所學校吃士福的餐。1月5日士福供餐8600多份，有4校、約400多名學生出現輕微腹瀉，其中6人有到診所就醫，但無人住院。
衛生局食藥處長王明理進一步說明，第一例出現腹瀉的學生是在用餐後4小時出現症狀，如果為食物中毒，推測應為潛伏期較短的金黃色葡萄球菌所致，這種病菌非出現在食材上，較多是人為因素導致；不過，因就診學生都是類似腸胃型感冒症狀，加上目前是諾羅病毒傳染期，也不能排除為病毒感染。
王明理強調，要等檢體檢驗結果出爐，才能確認是否為食物中毒。但她也說，根據查廠結果，廚房作業區天花板、地板都有破損，已要求業者3天內改善並全面消毒清潔，周一再複查，若未改善，可依《食安法》開罰6萬至2億元。
士福公司經理馬恆傑回應，改善工作都已經完成，恢復供餐時間則要等市府通知。至於事發原因，他說，要等檢驗結果出爐，才能了解原因。
(中時)
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