蔡英文：不只邦交國 也會與其他國元首交流

蔡英文總統7日出訪中美洲四個邦交國，她在登機前表示，此行有鞏固邦誼、深化合作兩大目的，她不只將和友邦的元首會面，也會把握機會，跟其他國家的元首、代表互動交流。(總統府提供)

蔡英文總統今天出訪中美洲四個邦交國，她在登機前表示，此行有鞏固邦誼、深化合作兩大目的，她不只將和友邦的元首會面，也會把握機會，跟其他國家的元首、代表，互動交流，向國際社會展現，台灣是一個有能力，也有責任感的合作夥伴。

蔡英文總統今（7）日上午啟程，訪問中美洲4個友邦，展開9天8夜的「英捷專案」。總統在登機前發表談話，說明此行除鞏固邦誼、讓臺灣走向世界舞台，也期盼深化與各國的雙邊合作方案，並為所有在海外打拼的台灣人打氣。

總統致詞內容全文為：

稍後，我們即將展開9天8夜的「英捷專案」，這次出訪是在宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多四國元首的邀請之下，前往訪問，並將參加尼加拉瓜奧德嘉總統的就職典禮。非常感謝在場四個國家的大使及代表。

這次我們的行程相當緊湊，飛行超過三萬公里，我要感謝所有參與準備工作的同仁。

這是去年五月，我就職後的第二次出訪。這段時間以來，我們始終秉持「踏實外交，互惠互助」的原則，來推動外交工作。採取共同協商、合作互利的方式，達到跟邦交國雙贏發展的目標。

這一趟訪問，有兩個重要的任務：

第一、鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台。

我們訪問的四個國家，都和中華民國有長期的友誼。這次出訪，正是要再一次肯定彼此歷久彌新的深厚友誼。

所以，在這趟訪問中，我不只將和友邦的元首會面，也會把握機會，跟其他國家的元首、代表，互動交流，向國際社會展現，台灣是一個有能力，也有責任感的合作夥伴。

第二、深化雙邊的合作方案，為所有在海外打拚的台灣人打氣。

中美洲是一個充滿機會和發展潛力的市場，我們將跟友邦一起來討論，未來如何推動更符合彼此需求的合作方案。我們的重點，就是強化彼此之間的經貿關係，一起攜手合作，互惠互助，把外交成果，轉化為國家利益的具體收穫。

我也希望趁這個機會，鼓勵第一線的外交工作人員、以及技術團的成員，並且向心繫故鄉的僑胞、台商請益。身為總統，我要代表國家謝謝他們的努力，也要聽聽他們的建議，來檢視我們外交工作的成效。

世界正在改變，所有國家的領袖，都在為國家找新的方向，這也是我的重責大任。台灣人有能力，也願意為國際社會做出更大的貢獻。我們也有信心，能夠在世界舞台上，找到更多的機會。現在，我們就出發。

包括總統府代理秘書長劉建忻、國家安全會議副秘書長陳俊麟、外交部政務次長吳志中、僑務委員會副委員長呂元榮，以及受訪的四個中美洲友邦大使、代表等均到場送機。

(工商)