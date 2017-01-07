檢舉Uber獎金1萬元起跳 1年最多領30萬

我要評比

乘客從Uber下車。（本報系資料照片）

「Uber條款」昨日正式上路，修正後的《公路法》，最重可處Uber公司2500萬元、司機20萬元並吊銷牌照和駕照，交通部昨日深夜公布檢舉獎勵辦法，民眾檢舉Uber成立的獎金，每次在1萬元至10萬元，每年最多領30萬元。

交通部強調，為避免產生職業檢舉人，才會訂下當年度最高核發30萬元的規定。

交通部公布的獎勵辦法草案中，檢舉案件成立並完成罰鍰收繳者，實收罰鍰在10萬元以上未滿500萬元者，按10％計算，最高金額以3萬元為限；實收罰鍰500萬元至1000萬元，按1％計算，最高金額以8萬元為限；實收罰鍰超過1000萬元者，獎金10萬元。

聯名檢舉案件，獎金由全體檢舉人領取；同一案件有2人以上分別檢舉，獎金發給最先檢舉者，若無法分別先後，則平均發給。

檢舉人應於發現違法行為之日起30日內，以書面或電子郵件方式，敘明並檢附下列規定資料，向受理檢舉機關提出：

一、檢舉人之姓名、身分證統一編號或其他足資識別其身分之資料，及其電話、地址等聯絡方式。

二、被檢舉人之姓名、車號或其他足資識別其身分之資料；其為法人、非法人團體或其他組織者，其名稱、負責人，及其駕駛人姓名、車號及營業地址。

三、足資證明非法營業事實之具體證據資料:如違規行為人、車、違法行為、時間及地點等之照片或錄影等。

(中時)