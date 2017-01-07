美加強保護選舉設施 防止網攻

我要評比

美國國土安全部今天將選舉基礎設施列為重要設施，擴大政府保護選舉、防止網路攻擊的選項。

國土安全部長強生（Jeh Johnson）在聲明中說，選舉基礎設施包括投票所、集中選票製表地點、選民登記資料庫和投票機。

在此之前，美國公布的情報報告指責俄羅斯政府為了協助共和黨的川普贏得總統大選，入侵民主黨電腦。（譯者：中央社簡長盛）1060107

(中央社)