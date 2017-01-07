平昌冬奧將交棒北京 張藝謀執導展示

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2018年南韓平昌冬奧舉行後將交棒給北京，而在平昌冬奧閉幕時的「北京8分鐘」節目，則由中國大陸著名導演張藝謀執導。

無論是夏季還是冬季奧運會，在閉幕式中都會給下一屆奧運會舉辦地預留8分鐘的展示時間。在平昌之後，北京將於2022年舉辦冬奧。

南方日報今天報導，張藝謀將擔任平昌冬奧會閉幕式「北京8分鐘」的導演。

近10年來，張藝謀已成為大陸各種大型政治集會或運動會表演節目的策劃者，比如2004年雅典奧運閉幕式上，他執導了「北京8分鐘」；2008年的北京奧運會，張藝謀擔任開幕式總導演。

此外，中國大陸2016年9月舉行的20國集團（G20）杭州峰會文藝演出「最憶是杭州」也是由張藝謀執導。1060107

(中央社)