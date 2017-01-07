華航帝雉號再惹議 楷體字型遭控未授權

華航日前舉辦帝雉號票選，最後由楷體勝出；不過，文鼎字型昨天在臉書粉絲團發表聲明，控華航未經正式商業授權，華航回應正由廣告公司處理中。

華航首架A350新機帝雉號機身字體引發熱議，原本的新細明體被抨擊，而華航之後也祭出票選活動，規劃5套中英文字體讓大眾票選，最後由楷體勝出。

不過，文鼎字型昨天在臉書粉絲團上發表聲明，內容提到票選勝出的「楷體」，是文鼎自行設計開發的「文鼎毛楷」，對外只稱「楷體」，這是對字型廠商的極度不尊重。

文鼎字型說，華航未經授權，逕自將此字體放入活動及公司商務營運中使用，突顯企業人員對於設計與智財權的不尊重，除譴責其不當行為，並會作後續的了解及採取可能的法律途徑。

文鼎字型也批評，機身的塗裝設計是航空公司整體品牌形象設計重要的一部分，華航以票選的方式，將選擇字體的責任，轉移給大眾，此舉不但會造成整體企業識別的不一致外，更顯示設計人員對於字體的知識及專業不足。

對此，華航回應，帝雉號票選活動是由廣告公司李奧貝納提供，且經授權，已交由廣告公司處理。1060107

(中央社)