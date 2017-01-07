BBC妙聞 蘋果商店待整天 員工不趕人

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如蘋果前員工爆料客人到店裡用電腦一整天，不會有人趕你走；美國幼童持槍誤射事件不減反增，連續兩年平均1週發生1起。

●蘋果商店電腦隨你用整天 不用怕被請出門

蘋果公司（Apple）前員工爆料：「大部分蘋果商店有『常客』，例如某些（有時候沒那麼惹人嫌的）人，每天都會到店裡報到，連續好幾個小時使用展示用電腦，把這裡當作星巴克（Starbucks）或他們自己的個人辦公室。」

他說：「多數員工知道這些人是誰。但蘋果從來不會因為這些人閒晃就把他們趕出去。店內裝置都已經將任何不恰當的網站封鎖了，所以他們不可能看色情片。但你可以花一整天時間看Google Earth，絕對不會有人請你離開。」

●美國2016年幼童開槍誤射 平均1週1起

「華盛頓郵報」（The Washington Post）2015年底曾報導，2015年美國幼童平均每週都會發生持槍誤射自己和他人的悲劇。

現在2016年結束了，這股令人擔憂的趨勢依舊持續著。這意味過去104週來，每週美國都會有至少1名幼童開槍誤殺自己和其他人。

事實上，情況甚至還更糟糕：2016年幼童槍殺事件年增6%，在美國持續關注槍枝管制下，這是個令人震驚的結果。2016年10月之前，共有51起幼童開槍事件，較2015年同期的47起多。

幼童開槍致死的案例也增加。到2016年10月為止，39名幼童開槍傷到自己，其中有16人傷重不治。

●瑞典王后親口證實王宮鬧鬼

位於瑞典斯德哥爾摩近郊皇后島（Lovon island）的卓寧霍姆宮（Drottningholm Palace）是瑞典王室的私人宮殿，興建於16世紀後期，瑞典國王與王后目前仍住在這裡。1991年聯合國教科文組織將其列為世界遺產。

瑞典王后西維亞（Queen Silvia）在瑞典電視台（SVT）拍攝的宮殿紀錄片中，語出驚人地透露，宮殿裡留下很多歷史，「也有很多朋友…鬼魂。他們都很友善，但有時候你會覺得你不是孤單一個人。」

她還開玩笑說，歡迎親自來體驗，在天黑時四處走走，「那很刺激。」

●科學家發現人體多一個器官

科學家近來在人體消化系統發現新器官腸繫膜（mesentery），位在腹腔中連結腸子和腹壁。

「時代」（Time）報導，腸繫膜先前被視為是片段且不同的結構。然而研究人員發現，這是延續性的器官，並在「刺胳針胃腸與肝病學」（The Lancet Gastroenterology & Hepatology）期刊條列證據，將其分類晉升為器官。

雖還不清楚其特殊功能，將它視為器官作研究，可發現其對腹部疾病的影響。

●大陸義烏至倫敦 直達貨運鐵路線通車

陸媒報導，一條直接連通中國大陸浙江省義烏市和英國倫敦的貨運鐵路線已通車，全程1萬2451公里，最快18天就可將貨物送達。

大陸官媒新華社報導，首趟列車搭載88箱小商品貨物從義烏啟程開往倫敦，由阿拉山口出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國等國，經英吉利海峽隧道，最終抵達英國倫敦巴金（Barking）車站，預計行駛時間18至20天。

中國日報英文版報導，這條鐵路成本比空運低一半，時間則比海運快一倍。（譯者：中央社陳昱婷）1060107

(中央社)