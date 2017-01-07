喬治克隆尼終於當爸！妻傳懷雙胞胎

喬治克隆尼老婆傳出肚皮有動靜！（圖／達志影像）

好萊塢A咖喬治克隆尼與人權律師老婆 Amal傳出有喜！兩人2014年結婚以來，老婆肚皮始終被外界關注，如今有外媒爆料，指 Amal懷上雙胞胎，據悉預產期就在今年3月！

喬治克隆尼與 Amal被《Daily Star》爆出即將升格當爸媽！有知情人士透露 Amal肚中懷的是雙胞胎，且預產期就在今年3月。由於 Amal上回公開露面是去年10月，但當時她還穿著緊身衣，完全看不出懷孕跡象，加上兩人仍未此作出回應，因此傳聞是真是假仍有待確認。

(中時電子報)