不用搶了 增菘瑋落腳這隊

增菘瑋近期參加中職戰力外測試會，投出全場最快的144公里。（資料照，中職提供）

前中信兄弟投手增菘瑋爭奪戰將要落幕了，獅隊和猿隊都收到增菘瑋不會加盟的消息，等於只剩富邦悍將與增菘瑋談約。增菘瑋近期在中職戰力外測試會，飆出最快144公里速球，引起除兄弟外的3隊注目，並開出合約。

統一獅領隊蘇泰安，昨晚收到經紀人回覆，表示增菘瑋不會加盟。據《蘋果日報》報導，桃猿也同樣在昨天晚上，收到相同的訊息。等於增菘瑋將加入富邦悍將，並傳出月薪超過10萬元。

增菘瑋曾是備受期待的棒球新星，因出賽頻繁，肩膀疲勞，球威一落千丈，返台加盟兄弟象，後期被「投球失憶症」所苦，控球走鐘被釋出。

(中時電子報)