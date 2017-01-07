友善分局熱心警 日籍遊客再度來台實現承諾
日籍遊客「星雄一朗」在去年10月來台灣單車旅遊的時候，因行程路線錯誤，夜間無法到達露營區，進而求助新北警瑞芳分局四腳亭派出所，警方本者熱心助人不分國籍的前提之下，提供派出所前空地供其紮營及提供盥洗及熱食之幫助，當時讓星雄一朗感動萬分。
「星雄一朗」表示，當初他臨走時跟四腳亭所蔡春吉所長表示會再號召其他友人來台騎單車環島，還會來拜訪所長，因為台灣不只自然景觀漂亮，風景更是迷人，重要的是台灣警察的熱心是他在日本跟其他國家所沒見過的。
前天星雄一朗懷者感恩的心，趁這次來台灣旅遊的時候，再度來四腳亭派出所，來實踐他的承諾。他對當初警方主動服務熱忱的行為表達感激，台灣警察的真誠服務態度與熱情也是世界之最。
所長蔡春吉說，星雄一朗特地攜帶日本家鄉特產至派出所致謝，警方雖予以婉拒但星雄先生盛情難卻，故回贈四腳亭名產南瓜蛋糕，成功提升國民外交。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。