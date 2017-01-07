友善分局熱心警 日籍遊客再度來台實現承諾

日籍遊客舊地重遊感謝警方協助。(瑞芳警分局提供)

日籍遊客「星雄一朗」在去年10月來台灣單車旅遊的時候，因行程路線錯誤，夜間無法到達露營區，進而求助新北警瑞芳分局四腳亭派出所，警方本者熱心助人不分國籍的前提之下，提供派出所前空地供其紮營及提供盥洗及熱食之幫助，當時讓星雄一朗感動萬分。

「星雄一朗」表示，當初他臨走時跟四腳亭所蔡春吉所長表示會再號召其他友人來台騎單車環島，還會來拜訪所長，因為台灣不只自然景觀漂亮，風景更是迷人，重要的是台灣警察的熱心是他在日本跟其他國家所沒見過的。

前天星雄一朗懷者感恩的心，趁這次來台灣旅遊的時候，再度來四腳亭派出所，來實踐他的承諾。他對當初警方主動服務熱忱的行為表達感激，台灣警察的真誠服務態度與熱情也是世界之最。

所長蔡春吉說，星雄一朗特地攜帶日本家鄉特產至派出所致謝，警方雖予以婉拒但星雄先生盛情難卻，故回贈四腳亭名產南瓜蛋糕，成功提升國民外交。

(中時)