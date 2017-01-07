欲東山再起？ IS赴中亞招募戰士
肆虐多時的極端組織伊斯蘭國（ISIS），在遭到多國聯軍強力圍攻後，如今困守於最後據點摩蘇爾（Mosul）城內。如今卻傳出在跨年夜引發伊斯坦堡（Istanbul）夜店39人死亡的恐攻事件，兇手就是伊斯蘭國在中亞地區新招募的「成果」。外媒對此深感憂慮，中亞5國困窘的經濟狀況，恐成為下一個輸出「聖戰士」（jihadi）的地區。
據德國之聲（DW）報導，經土耳其官方證實、日前造成跨年夜伊斯坦堡夜店恐攻的主嫌，是來自吉爾吉斯（Kyrgyzstan）或烏茲別克（Uzbekistan）的激進團體，這群人自稱是隸屬於伊斯蘭國的外圍民兵組織，讓外界對此憂慮。如今已被聯軍圍攻於摩蘇爾城內的伊斯蘭國，恐已有眾多戰士潛逃至中亞地區，重新招兵買馬以圖東山再起。最著名的案例來自塔吉克（Tajikistan），目前所知中亞國家最高階軍警投入伊斯蘭國的哈利莫夫（Gulmurod Chalimow），他過去曾統領一批塔吉克警局菁英，卻在2015年突然前往敘利亞加入伊斯蘭國，如今已被塔吉克官方發出國際逮捕令通緝。
傳統定義上中亞5國包含前蘇聯（USSR）5個加盟共和國：烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯、土庫曼（Turkmenistan）和哈薩克（Kazakhstan）。目前尚無明確的數據可指出，到底伊斯蘭國在中亞招募了多少戰士，但根據美國戰略情報智庫蘇凡集團（Soufan Group）的報告指出，截至2015年底已有至少4,700名伊斯蘭國成員出自中亞地區。多半來自於俄羅斯境內的車臣（Chechnya）、印古什（Ingushetia）等地，亦有不少來自烏茲別克與吉爾吉斯兩國。
對於伊斯蘭國可能轉移戰場至中亞各國，俄羅斯中亞研究智庫研究員謝連科夫（Andrey Serenko）表示，「其實在目前的戰役死傷中，伊斯蘭國方面就已有大批中亞5國的成員。但這批成員與其他的戰士不同之處在於，多數來自中亞的IS成員並非為了意識形態加入，是為改善經濟生活而尋找一份新型態的「海外工作」。」他更擔心，近年來中亞各國節節高升的通貨膨脹與失業率恐真成為伊斯蘭國未來東山再起之地。
(中時電子報)
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