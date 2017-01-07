贈友邦獼猴瓶 歐鴻鍊：民眾不需鑽牛角尖

總統蔡英文出訪將致贈薩爾瓦多總統「台灣獼猴瓶」，但外界表示老猴在當地是罵人字眼，前外交部長歐鴻鍊今天表示，不清楚是否有如此習俗，但不認為需在這議題上鑽牛角尖。

蔡總統今天出訪中美洲，準備致贈薩爾瓦多總統「台灣獼猴瓶」，但外界批評，老猴在當地是罵人字眼。外交部昨天說明，薩爾瓦多總統屬猴，該禮品有祝賀之意，且備有西班牙文說明。

歐鴻鍊是拉丁美洲事務專家，他接受中央社訪問時表示，並不清楚薩爾瓦多是否有如此習俗，但相信相關單位對薩國會有詳細的說明，因此大家不需鑽牛角尖去看待。

他表示，應注意的議題是媒體報導這次尼加拉瓜行程安排不是很順利，提醒外交團隊要注意尼國動作，特別是現在兩岸關係緊張，要花更大力氣去避免外交惡鬥。1050107

(中央社)