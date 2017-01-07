海洋世界招牌 殺人鯨Tilikum辭世
海洋世界夙負盛名的殺人鯨Tilikum今天辭世。2013年批評圈養虎鯨（又稱殺人鯨）的紀錄片「黑鯨」（Blackfish）使牠聲名大噪。牠一生中還牽涉3條人命。
法新社報導，Tilikum是美國西北部太平洋岸地區原住民契努克語中「朋友」的意思。牠是海洋世界（SeaWorld）最富盛名的殺人鯨。去年3月出現肺部細菌感染的牠，今天在佛羅里達州奧蘭多的這座海洋主題公園不治。
美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，海洋世界在官網說：「Tilikum今天1月6日上午辭世，訓練師群、照顧團隊，以及晝夜不斷為牠提供世界級照護的獸醫師們隨侍在側。」Tilikum年約36歲。
動物權利團體善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals）今天上傳1張Tilikum照片說：「請安息，Tilikum30年的不幸終於劃下句點。」
海洋世界指出，Tilikum在25年前加入。獨立科學評論指出，牠活到接近雄性殺人鯨平均壽命的高點。
法新社報導，Tilikum體重5噸，是遭圈養的體型最大殺人鯨。外形黑白分明的牠曾牽涉3條人命。
2010年在奧蘭多海洋世界1場表演尾聲時，牠在眾目睽睽之下抓住訓練師布蘭齊（Dawn Brancheau）的馬尾，將她拖入水中至死。
另外，加拿大太平洋海洋樂園（Sealand of the Pacific）1991年1名兼職訓練師之死，以及1999年在海洋世界關門後潛入跟殺人鯨游泳的男子，兩人的死都跟暱稱狄利（Tilly）的Tilikum有關。
海洋世界將在驗屍後正式宣布死因。（譯者：中央社何宏儒）1060107
(中央社)
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