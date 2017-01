海洋世界招牌 殺人鯨Tilikum辭世

海洋世界夙負盛名的殺人鯨Tilikum今天辭世。2013年批評圈養虎鯨(又稱殺人鯨)的紀錄片「黑鯨」(Blackfish)使牠聲名大噪。牠一生中還牽涉3條人命。

法新社報導,Tilikum是美國西北部太平洋岸地區原住民契努克語中「朋友」的意思。牠是海洋世界(SeaWorld)最富盛名的殺人鯨。去年3月出現肺部細菌感染的牠,今天在佛羅里達州奧蘭多的這座海洋主題公園不治。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導,海洋世界在官網說:「Tilikum今天1月6日上午辭世,訓練師群、照顧團隊,以及晝夜不斷為牠提供世界級照護的獸醫師們隨侍在側。」Tilikum年約36歲。

動物權利團體善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)今天上傳1張Tilikum照片說:「請安息,Tilikum30年的不幸終於劃下句點。」

海洋世界指出,Tilikum在25年前加入。獨立科學評論指出,牠活到接近雄性殺人鯨平均壽命的高點。

法新社報導,Tilikum體重5噸,是遭圈養的體型最大殺人鯨。外形黑白分明的牠曾牽涉3條人命。

2010年在奧蘭多海洋世界1場表演尾聲時,牠在眾目睽睽之下抓住訓練師布蘭齊(Dawn Brancheau)的馬尾,將她拖入水中至死。

另外,加拿大太平洋海洋樂園(Sealand of the Pacific)1991年1名兼職訓練師之死,以及1999年在海洋世界關門後潛入跟殺人鯨游泳的男子,兩人的死都跟暱稱狄利(Tilly)的Tilikum有關。

海洋世界將在驗屍後正式宣布死因。(譯者:中央社何宏儒)1060107

(中央社)