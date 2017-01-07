金卡黛珊淚訴遇劫：他們要從背後射殺我
美國實境秀女星金卡戴珊去年10月在巴黎遭劫價值1000萬美元珠寶飾品以來，她首度打破沉默，披露當時害怕自己難逃死劫，淚訴無處可躲、「他們要從背後射殺我」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，今天公布的30秒預告短片揭露，金卡黛珊將於下一季的真人實境秀「與卡戴珊一家同行」（Keeping Up with The Kardashians），談及去年在巴黎遇劫和丈夫肯伊威斯特（Kanye West）精神崩潰就醫，這兩宗對她人生打擊甚大的事件。
預告片中，36歲的金卡黛珊（Kim Kardashian）蜷縮地坐在沙發上，姐妹科勒（Khloe）、科特妮（Kourtney）坐在一旁，聽她描述去年10月那晚武裝匪徒闖入她的住處搶劫。
金卡黛珊哭著告訴她的姐妹：「他們要從背後射殺我，我無處可逃」。育有兩個子女的金卡黛珊驚魂未定地表示，她現在連對說出當時的情況都很掙扎，「我連想到都會覺得心煩意亂」。
在遇劫一個月後，金卡黛珊和家人又遇上丈夫肯伊威斯特因精神崩潰住院的打擊。
預告片中，金卡黛珊坐在餐桌旁似乎準備用餐，但旋即接到電話，得知丈夫被送進加州大學洛杉磯分校（UCLA）的醫學中心後，她語帶哽咽地說：「別嚇我，拜託，發生什麼事了？」
姐妹手足為金卡黛珊送暖，科勒說：「我們是如此緊密，我們感覺到彼此的痛苦」。1060107
(中央社)
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