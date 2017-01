金卡黛珊淚訴遇劫：他們要從背後射殺我

美國實境秀女星金卡戴珊去年10月在巴黎遭劫價值1000萬美元珠寶飾品以來,她首度打破沉默,披露當時害怕自己難逃死劫,淚訴無處可躲、「他們要從背後射殺我」。

英國「每日郵報」(Daily Mail)網站報導,今天公布的30秒預告短片揭露,金卡黛珊將於下一季的真人實境秀「與卡戴珊一家同行」(Keeping Up with The Kardashians),談及去年在巴黎遇劫和丈夫肯伊威斯特(Kanye West)精神崩潰就醫,這兩宗對她人生打擊甚大的事件。

預告片中,36歲的金卡黛珊(Kim Kardashian)蜷縮地坐在沙發上,姐妹科勒(Khloe)、科特妮(Kourtney)坐在一旁,聽她描述去年10月那晚武裝匪徒闖入她的住處搶劫。

金卡黛珊哭著告訴她的姐妹:「他們要從背後射殺我,我無處可逃」。育有兩個子女的金卡黛珊驚魂未定地表示,她現在連對說出當時的情況都很掙扎,「我連想到都會覺得心煩意亂」。

在遇劫一個月後,金卡黛珊和家人又遇上丈夫肯伊威斯特因精神崩潰住院的打擊。

預告片中,金卡黛珊坐在餐桌旁似乎準備用餐,但旋即接到電話,得知丈夫被送進加州大學洛杉磯分校(UCLA)的醫學中心後,她語帶哽咽地說:「別嚇我,拜託,發生什麼事了?」

姐妹手足為金卡黛珊送暖,科勒說:「我們是如此緊密,我們感覺到彼此的痛苦」。1060107

(中央社)