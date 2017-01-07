台灣燈會導覽志工訓練 李進勇加油打氣

2017台灣燈會在雲林，雲林縣政府舉辦燈會導覽解說人員專業訓練，首場課程今天展開，參與人數近百名，年紀從13歲到82歲，雲林縣長李進勇特地到場加油打氣。

李進勇表示，2016台灣燈會在桃園，14天有2000萬人次參與，雲林燈會時間僅有9天，預估約有1000萬人次人潮，讓參觀民眾了解雲林及燈會特色，接待導覽工作非常重要，希望透過專業培訓，在燈會期間傳遞雲林特色與文化。

今年台灣燈會在雲林，不僅參與志工人數破萬，導覽人員報名也相當踴躍，已完成60名外語導覽志工召募訓練，包括英日語，越南、印尼、泰國及菲律賓等新住民通譯志工。

2017台灣燈會在雲林燈會導覽志工專業訓練，虎尾燈區部分舉行3場，分別是今天在虎尾鎮多功能活動中心、1月14日、15日分別在西螺鎮文昌國小及雲林縣政府會議室。

今天首場課程就有近百名導覽人員參與，課程包含了解各燈區特色，以及邀請曾參與兩屆台中、南投燈會導覽人員培訓的羅淑真傳授導覽禮儀技巧，還有資深導覽人員許玉音講解導覽解說工作注意事項。

參訓人員來自社會各界，上起課來活潑有勁，從學生、老師及社會人士均有，年紀最小是13歲，最年長者82歲，也有不少人過去曾擔任農業博覽會導覽志工，又再度參加燈會導覽人員。1060107

(中央社)