不滿政府祭重罰 UBER司機醞釀1/8免費載客

UBER條款6日上路，司機被查獲首次可處新台幣10萬元罰鍰，上百名UBER司機在臉書醞釀發起「我搭UBER，我挺UBER（UBER一日免費載）」活動，預計8日上路。

公路法修正條文6日上路，也就是外界所謂的「Uber條款」，司機被查獲首次可處10萬元罰鍰，並吊扣牌照及駕照4個月；Uber公司首次將被開罰100萬元，違規6次以上或是半年內連續違規3次以上，將被處2500萬元罰鍰。

不滿，交通部祭出如此重罰，上百名UBER司機在臉書發起「我搭UBER，我挺UBER（UBER一日免費載）」活動，預計8日挑4小時免費載客，乘客上車後為乘客取消費用，並回報公司自主免費載客以支持UBER。

不願具名的駕駛說，酒駕最重罰則也才9萬元，UBER司機不過就是想多賺點外快卻要被罰10萬元，根本不符合比例原則，司機想透過不收費沒有營業事實，不構成違法的方式向政府抗議。1060107

(中央社)