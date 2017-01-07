好市多新莊店開幕 進場得排3小時

好市多新莊店7日早上開幕，周邊湧現人流車潮。（陳心瑜攝）

業者向輔大租用的停車場目前也已關閉。（陳心瑜攝）

好市多（Costco）停車場於開幕半小時後便因停滿關閉。（陳心瑜攝）

好市多新莊店7日早上開幕，周邊湧現人流車潮。（陳心瑜攝）

好市多（Costco）新莊店今天早上8時30分開幕，警方、業者皆出動大批人力疏導交通，不少消費者7時就在賣場外等候，業者提前於15分開放消費者進場，停車場於開幕半小時後便因停滿關閉，業者向輔大租用的停車場也已停放超過8成。由於賣場管制入場人數，民眾進場得排隊至少3小時。

未免大批人潮影響周邊交通，經新北市府協調，好市多「破例」取消發送免費早餐的開幕慣例，僅發送給消費會員一只購物袋，一早仍吸引大批人潮湧入，排隊人龍綿延超過1公里，業者與警方估計，人潮高峰出現在早上9點30分至10點。

好市多周邊停車格、騎樓早被停滿，也有民眾抓住商機，打開自家一樓大門，手寫招牌「機車停車一次50元」，招呼消費者停車。

業者鼓勵民眾搭乘免費接駁車前往，包括板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場等4線，每班班距5至10分，起點為捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站。

業者預估，今天將有2萬1000人次、6700輛車次湧入。

警方也針對建國一路與中正新樹路口；建國一路與後港一路口；建國一路與建國二路、民安路、瓊林路及新樹路四叉路口等各重要路口，加強交通疏導外，另於附近各路段也會特別加強交通執法及違規拖吊。

(中時)