NBA》安森尼說到做到 尼克逆襲公鹿止敗
宣告扛下尼克最近連敗全責的「甜瓜」安森尼，用行動來證明自己仍屬球隊一哥！面對波爾金吉斯、諾亞兩大主力犯滿現實，安森尼7日交出26分、10助攻與6籃板，協助尼克116比111逆轉擊潰地主公鹿，中止6連敗。
安森尼飆高分沒什麼了不起，助攻達到兩位數就很罕見了，他生涯也不過5次單場助攻上雙，前次發生在2012年4月17日出戰塞爾提克比賽，可見他7日打得有多無私，也多想做到自己賽前答應的幫助球隊止敗諾言。
克服左腳跟腱傷勢上場的波爾金吉斯，犯滿前仍有24分、6籃板與3火鍋，「飆風玫瑰」羅斯12分、8助攻，康尼李11分，蘭斯湯瑪斯10分。別忘了前場尼克落敗，就在主場慘遭公鹿絕殺，這次也算上演復仇記。
前役投進絕殺球的「字母哥」阿提托康波，拿下25分、6籃板、2助攻、5火鍋與2抄截，表現仍很全面，可惜這次最後關頭幾乎形同消失，賈巴利帕克也有25分進帳，替補中鋒蒙洛19分、7籃板與4助攻。
(中時電子報)
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