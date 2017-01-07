榮登尾牙王 沈玉琳贏人之處是...
適逢年底尾牙旺季，各大企業都廣邀藝人、歌手，要準備犒賞員工，而在今年尾牙主持人中，「荒謬大師」沈玉琳今年接下25場尾牙，打敗浩角翔起、黃子佼等勁敵，榮登尾牙王，沈玉琳談到自己的贏人之處，他也提到自己有別於他人的主持方式。
沈玉琳談話風格無厘頭、靈活多變，激動、活潑已成為他的招牌，多次蟬聯通告王的沈玉琳，這回再登尾牙王，沈玉琳表示，他注重即興發揮，接下25場尾牙，更預告「我每一場表演方式都不一樣」，有別於一般的司儀型主持方式，這也是他獲得廠商喜愛的關鍵。
主持經驗豐富的沈玉琳，在事前不會特別想主持形式，沈玉琳說：「麥克風一拿，站到定點、登上舞台就有靈感了」，至於豐富的主持靈感從何而來？沈玉琳也強調，睡眠很重要「一睡飽就什麼病都好了」。
(專題報導)
關鍵字：沈玉琳
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