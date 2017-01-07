美新罕布什爾州長就職 賴銘琪出席道賀

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美新罕布什爾州州長蘇努努（右）5日（當地時間）宣誓就職，駐波士頓台北經文處長賴銘琪（左3）率員出席典禮，代表中華民國政府及人民表達祝賀，期盼深化雙邊關係。（駐波士頓台北經文處提供）中央社記者黃兆平紐約傳真 106月1月7日

美新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu）5日宣誓就職，駐波士頓台北經文處長賴銘琪率員出席典禮，代表中華民國政府及人民表達祝賀，期盼深化雙邊關係。

蘇努努宣誓就職典禮5日在新州州議會大廈舉行，由眾議會議長傑士伯（Shawn Jasper）主持，參議會議長摩斯（Chuck Morse）陪同，新州及麻州等各界政要出席。

蘇努努在就職演說時強調，將以企業經營精神推動各項政策，著重振興經濟，重視勞工及教育等議題，同時期盼兩黨摒棄選舉成見，不分黨派，共為新州努力。

典禮後，賴銘琪特別向蘇努努夫婦道賀，期盼與新州加強經貿、教育等合作交流，深化雙邊實質關係。

台灣是新州第9大出口市場，出口總值約3500萬美元，主要產品是機械、電腦、電機及電子零件等。首府是康科德市（Concord），台中市與第1大城曼徹斯特市（Manchester）則是姊妹市，台灣目前約有百位留學生在新州就讀。1060107

(中央社)