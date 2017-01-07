黃之鋒等人應時力邀參加論壇 警加強保護

香港社運人士黃之鋒和3名香港議員朱凱迪、姚松炎和羅冠聰受政黨時代力量邀請來台參加座談會，今天凌晨抵桃園機場，險遭聚集抗議人士揮拳攻擊，警方已加強黃之鋒等人身保護。

時代力量邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰以及黃之鋒，參與今明兩天在台北松江101國際會議中心舉行的台港議員論壇。

黃之鋒等人今天凌晨0時30分搭乘國泰航空班機抵台，愛國同心會則號召近200名成員前往桃園機場，舉牌抗議要黃之鋒等人滾回去。

面對愛國同心會在入境大廳外抗議，剛下飛機的朱凱迪受訪表示「還沒看到，看到才知道抗議群眾的想法是什麼」。

就當黃之鋒一行人一出入境大廳，突有數名戴著口罩的黑衣男子衝破了警方的封鎖區，衝上前準備揮拳攻擊黃之鋒等人，但遭警方奮力攔阻，而黃之鋒等人也安全搭車離開。

學運領袖林飛帆今針對香港眾志秘書長黃之鋒等人來台遭暴力威脅，上午在臉書發文說明經過。

林飛帆在臉書上發文表示，昨晚接到消息，愛國同心會跟四海幫動員要去機場堵黃之鋒等幾位香港的朋友。他沒多想就決定跟時代力量秘書長陳惠敏一起去接機。若愛國同心會要打，哪有讓黃獨自承受之理。最後他變成司機，平安把黃一行人送到台北。

林飛帆表示，當他到了機場看了一下狀況，就立刻傳訊息給黃之鋒說，「你們那些香港臨演太不專業，我們台灣的古惑仔才是來真的。兩百個小弟在外面待命」。

林飛帆說，最後就是他變成了司機，在混亂中，接到了朱凱迪與其他兩位香港來的朋友，與其他幾位夥伴把他們平安送到台北。

黃之鋒今天下午將出席參與時代力量舉辦的台港議員論壇，台北市警局鑒於黃之鋒等人才抵台就受到人身安全威脅，因此已指派中山警分局部署警力，維護論壇現場秩序與安全，也將派出霹靂幹員保護，不允許有暴力事件發生。1060107

(中央社)