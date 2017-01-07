MLB》藍鳥為何不簽包爺 美媒點出這原因

上季遊騎兵歐多爾與包提斯塔上演全武行。（美聯社資料照）

上季遊騎兵歐多爾與包提斯塔上演全武行。（美聯社資料照）

先前傳出藍鳥有意以接近合格報價1年1720萬美金，讓前重炮手「包爺」包提斯塔回鍋，但雙方卻遲遲沒有正式消息，為何藍鳥隊並未積極出手，美媒點出原因在於「包爺」的脾氣太衝，藍鳥希望改變球隊氛圍。

去年此刻「包爺」曾傳出，向藍鳥開出5年1.5億美金天價合約，不過36歲的他如今卻落得沒得選，費城人隊也僅止於有興趣不打算出手，僅剩前東家藍鳥隊提出的1年短約，且有可能還是他當初拒絕的合格報價，ESPN專欄作家修恩費爾德(David Schoenfield)表示「包爺」的個性是一大問題。

2015年季後賽「包爺」甩棒引起軒然大波，上季他又與遊騎兵隊歐多爾(Rougned Odor)槓上，引發兩隊大亂鬥，包提斯塔的個性成為球隊的不定時炸彈。

前大都會隊總管菲力普( Steve Phillips)就直言，「藍鳥隊希望改變球隊氛圍。包提斯塔非常自負，但卻太過好鬥，他的脾氣會讓球隊陷入麻煩。而藍鳥想改變唯一的辦法，就是讓『包爺』消失在球隊中。」

修恩費爾德以全壘打王邦茲(Barry Bonds)舉例，邦茲2007年球季結束後投身自由市場，當時他仍有2成76打擊率、28轟、132次保送，即便無法守備，但4成8的上壘率仍是不錯的指定打擊人選，但卻乏人問津。

為求一紙合約，邦茲經紀人波里斯(Jeff Borris)甚至一一打給30支球隊，甚至願意簽下最低薪資40萬美金合約，最終仍功虧一簣，邦茲只能宣布退休。修恩費爾德認為，邦茲即便用藥疑雲纏身，但邦茲個性問題同樣是球隊不願買單的原因之一，與「包爺」的情況類似。

(中時電子報)