MLB》藍鳥為何不簽包爺 美媒點出這原因
先前傳出藍鳥有意以接近合格報價1年1720萬美金，讓前重炮手「包爺」包提斯塔回鍋，但雙方卻遲遲沒有正式消息，為何藍鳥隊並未積極出手，美媒點出原因在於「包爺」的脾氣太衝，藍鳥希望改變球隊氛圍。
去年此刻「包爺」曾傳出，向藍鳥開出5年1.5億美金天價合約，不過36歲的他如今卻落得沒得選，費城人隊也僅止於有興趣不打算出手，僅剩前東家藍鳥隊提出的1年短約，且有可能還是他當初拒絕的合格報價，ESPN專欄作家修恩費爾德(David Schoenfield)表示「包爺」的個性是一大問題。
2015年季後賽「包爺」甩棒引起軒然大波，上季他又與遊騎兵隊歐多爾(Rougned Odor)槓上，引發兩隊大亂鬥，包提斯塔的個性成為球隊的不定時炸彈。
前大都會隊總管菲力普( Steve Phillips)就直言，「藍鳥隊希望改變球隊氛圍。包提斯塔非常自負，但卻太過好鬥，他的脾氣會讓球隊陷入麻煩。而藍鳥想改變唯一的辦法，就是讓『包爺』消失在球隊中。」
修恩費爾德以全壘打王邦茲(Barry Bonds)舉例，邦茲2007年球季結束後投身自由市場，當時他仍有2成76打擊率、28轟、132次保送，即便無法守備，但4成8的上壘率仍是不錯的指定打擊人選，但卻乏人問津。
為求一紙合約，邦茲經紀人波里斯(Jeff Borris)甚至一一打給30支球隊，甚至願意簽下最低薪資40萬美金合約，最終仍功虧一簣，邦茲只能宣布退休。修恩費爾德認為，邦茲即便用藥疑雲纏身，但邦茲個性問題同樣是球隊不願買單的原因之一，與「包爺」的情況類似。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。