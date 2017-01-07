南韓禽流感肆虐 美協議開放出口雞蛋

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美國政府官員與業界高層今天表示，美國已經達成協議，將開放首次向南韓出口食用鮮蛋。南韓爆發史上最嚴重的禽流感疫情，面臨蛋價高漲與短缺問題。

路透社報導，美國農業部一直在與南韓政府協商，以期在農曆新年假期雞蛋需求高峰前，輸出食用鮮蛋到南韓。

美國家禽蛋品出口協會（USA Poultry and Egg Export Council）會長薩姆納（Jim Sumner）說，美國與南韓已就衛生相關說明達成協議。根據農業部，兩國是在南韓解除美國食用鮮蛋進口禁令後展開會談。南韓是在美國境內2015年爆發禽流感疫情後實施這項禁令。

南韓去年11月發生禽流感疫情，迄今已經撲殺3000萬隻家禽，多數是下蛋的母雞，導致蛋價攀漲與短缺。（譯者：中央社張曉雯）1060107

(中央社)