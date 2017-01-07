台北年味 迪化街南北貨寧夏商圈瘋小吃

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「2017台灣年味在台北」即日起在大同區4大商圈舉行，其中迪化商圈是以大稻埕為主，專賣茶葉、中藥、南北雜貨、布料絲綢；寧夏商圈則專打台灣道地小吃。

「2017台灣年味在台北」活動自即日起至2月12日止，大同區4大商圈，包含大稻埕迪化商圈、台北後車站華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈分別舉行，轄區大同分局為因應大量購物人、車潮，規劃與交通管制，也呼籲民眾搭大眾運輸前往商圈。

「2017台灣年味在台北」中的寧夏商圈，是以傳統小吃為名，擁有多家超過50年以上歷史的台灣道地小吃，不但美味可口，更是許多著名小吃品牌發跡地。

至於年貨大街迪化商圈，從過去以來一直都是全台最大的批發零售市場，不管是茶葉、中藥、南北雜貨、布料絲綢等，透過迪化商圈的大稻埕碼頭輸出國外，也帶動當時台灣相關產業發展，更讓西區成為台北最繁榮地點。

雖然迪化商圈已不如往常，但仍每當農曆春節前夕，迪化商圈就化身為年貨大街，許多民眾都到場採買年貨，也吸引很多旅客特別前往現場親身體驗。

迪化商圈同樣也是道地台灣小吃的美食聚集地，像鮮甜可口的旗魚米粉湯、雞捲、米苔目、魚丸、油飯、豬腸豬肚湯等，民眾到迪化商圈採買南北貨或到永樂市場選布料，還是赴霞海城隍廟拜拜都非常方便。1060107

(中央社)