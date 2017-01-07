與青少年搏感情，台南市警六分局組隊參加少年3對3籃球賽開幕戰

台南市警六分局舉辦少年3對3籃球賽，分局長吳清飛也在開幕戰小露一手。（洪榮志攝）

台南市警六分局今天上午在南區體育公園籃球場舉行「第七屆春風盃-少年3對3籃球賽」活動預賽，分局長吳清飛除主持開球儀式外，為了拉近與青少年的距離，還鼓勵分局員警組隊與現場青少年朋友打開幕戰，並下場小露一手，藉此鼓勵平時工作繁忙、作息日夜顛倒的同仁們，在勤餘時多多從事正當休閒活動，自我調劑身心、抒發壓力。

比賽分國男組、國女組、高男組及高女組進行，球員都是台南市各公私立高中、高職、國中在籍的學生，採單循環、單淘汰制。預賽結果取各組取前3名晉級參加總冠軍賽，每組晉級隊伍除可獲頒高級運動服飾、獎品及獎盃、獎狀外，最後晉級的隊伍更將於22日代表台南市南區，參加市警局於新營體育館籃球場舉辦的總決賽。

(中時)