林錫輝率台灣業者赴深圳 助攻台劇及產業發展

中國電視劇產業協會會長尤小剛（左）、台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝（右）。(明悅整合提供)

尤小剛（左）今與台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝（右）進行交流。(明悅整合提供)

2017第二屆國際電視劇節目交易會今（7日）在深圳舉辦，近200多家業者參與，由台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝帶領台灣業者參加，促進兩岸三地的發展及合作關係，希望讓台灣戲劇得到更多肯定與支持，ＴＶＢＳ大戲《酸甜之味》及東森電視台《必勝練習生》等都在本次交易會備受矚目。

中國電視劇產業協會會長尤小剛特此發表了目前中國電視劇製作一批觀眾喜愛的電視劇節目，資本大量與人名的創作導向，如何加快產業發展、學習交流，共同發展的服務平台，提到中國共產領導人習近平長達三年多時間來樹立文化自信，打出高品質的運作，也在幫助中國戲劇走向國際，「深交會」主要目的也是期許彼此的關係能更加密切。

資本狂熱追逐IP，原創劇本受冷落

去年，大陸電視劇生產創作的浮躁與功利開始在“IP“這個概念上發酵，借助資本的驅動，兩岸三地視頻平台和製作企業開始瘋狂搶購以熱門網路小說為主的影視IP，原創劇本則很難再引發市場關注。

與此同時，2015 年IP改編網路劇播放量成功的案例像是中國大陸劇集《盜墓筆記》在愛奇藝平台播放量高達279,400萬，霍建華在大陸主演的《花千骨2015》、《他來了，請閉眼》將都在愛奇藝與搜狐視頻網路平台播出排行前五名內，產業運營氛圍也變得越來越浮躁。

在發燒資本的主導下，「大IP＋大資本＋小鮮肉＋數據造假」所形成的運作模式逐漸形成，願意淺心創作，匠心製作的企業越來越少，更多的製作企業開始把主要關注點以電視劇生產轉移到營銷包裝，目前這樣的狀況不管是對演員或戲劇都已造成兩岸三地的影響。

「控片酬」被視為國劇提質的首要策略

尤小剛提到，這是因症施策的首要思考方向，如何才能把明星片酬控制到合理範圍內，讓電視劇的成本配比更優化，規範電視劇購播評價體系，議價標準以及電視劇宣傳行為等，要求各級電視播出機構在電視劇購播過程中不得指定演員，規定明星演員範圍，毋庸置疑，這些舉措將逐見顯示出其調控效果，但怎麼執行才是未來的關鍵。

劇價大部分漲幅被視頻網站承擔

2015年開始電視劇網路視頻單集版權價格首次超過電視台。2017年將播出的《瑯琊榜2》、《如懿傳》、《贏天下》 等古裝大劇的網路版權價格均已超過電視台，在先前還未開拍就被視頻平台高價爭搶的案例可以看出，未來對頂級優質內容的定價權將以傳統媒體轉向網路視頻新媒體，視頻網站跟播衛視的局面將會打破，網路視頻會員付費，先網後台的播放模式逐漸成型。

資料來源：中國電視劇2016產業調查報告

中國（深圳）國際電視劇節目交易會-會務指南

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