政院先實地查漲價 延後約談業者
行政院今天表示，勞基法新制上路後，行政院消保處將先實施實地訪查、業者書面說明，以了解是否藉機漲價，至於請業者親自說明將會稍微延後。
行政院上午發布新聞稿，針對近期勞基法新制實施後，陸續有相關行業對外宣告因受勞動成本增加影響，而有調漲價格的情形，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院消保處將實地訪查相關業者，了解是否有漲價情形。
徐國勇指出，消保處將進行實地訪查，實際了解業者的成本結構及支出等狀況，目前訪查過程順利；業者也可提出書面說明，如能獲得完整資訊，不一定會請業者到行政院說明。但是如果提供資訊不完整，仍會請業者親自說明。
他強調，實地訪查、書面說明或請業者到行政院說明，都是政府了解物價的方式，目前會先實地訪查及請業者書面說明，但請業者親自來院說明仍是方式之一，因此，請業者親自說明將會稍微延後。
據媒體報導，行政院消保處原本預定下週約談9家業者包括鬍鬚張、八方雲集、三商巧福、鬥牛士、必勝客、魏姐包心粉圓、麥味登、馬可先生及王記府城肉粽，了解其調價的合理性。1050107
(中央社)
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