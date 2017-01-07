iPhone銷量減少 蘋果執行長薪水砍15%

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蘋果公司（Apple Inc.）的智慧型手機iPhone銷售量下滑，為15年來首見，執行長庫克（Tim Cook）因而遭砍薪15%。

美聯社報導，根據昨天提出的管理文件，庫克賺的薪酬還是很亮眼，截至9月24日的會計年度，獲得價值870萬美元的薪酬，但比前一年的近1030萬美元少。

蘋果公司表示，庫克與其他高層主管薪資遭砍，主因蘋果營收與營業獲利下滑。

蘋果營收下滑8%，來到2160億美元；營業獲利減少16%，來到600億美元，主因iPhones銷售量衰退，為2007年推出iPhone以來首見。

蘋果年營收也是自2001年以來首度下滑，當時蘋果已故共同創辦人兼執行長賈伯斯（Steve Jobs）還沒發表音樂播放器iPod，為iPhone與iPad問世鋪路。（譯者：中央社張曉雯）1060107

(中央社)