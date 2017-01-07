iPhone銷量減少 蘋果執行長薪水砍15%
蘋果公司（Apple Inc.）的智慧型手機iPhone銷售量下滑，為15年來首見，執行長庫克（Tim Cook）因而遭砍薪15%。
美聯社報導，根據昨天提出的管理文件，庫克賺的薪酬還是很亮眼，截至9月24日的會計年度，獲得價值870萬美元的薪酬，但比前一年的近1030萬美元少。
蘋果公司表示，庫克與其他高層主管薪資遭砍，主因蘋果營收與營業獲利下滑。
蘋果營收下滑8%，來到2160億美元；營業獲利減少16%，來到600億美元，主因iPhones銷售量衰退，為2007年推出iPhone以來首見。
蘋果年營收也是自2001年以來首度下滑，當時蘋果已故共同創辦人兼執行長賈伯斯（Steve Jobs）還沒發表音樂播放器iPod，為iPhone與iPad問世鋪路。（譯者：中央社張曉雯）1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。