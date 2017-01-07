英捷專案 蔡英文：現在出發！
總統蔡英文上午展開「英捷專案」出訪中美洲友邦，行前在機場發表演說時表示，此次行程主要目的是鞏固邦誼，並強化與邦交國雙邊的合作方案，同時為海外打拼的台灣僑商打氣。由於聖多美普林西比月前才剛與我國斷交，因此外界普遍認為此行「固樁」意味濃厚。
蔡英文說，此次的行程相當緊湊，飛行里程超過3萬公里；這是她就職以來第二度出訪，也感謝所有參與規畫的工作人員。蔡英文認為，中美洲是充滿機會和發展潛力的市場，因此也將和友邦領袖討論推動合作的方式，並強化彼此經貿關係。秉持著過去務實外交及互助互惠的原則，中華民國會採取合作互利的方式，與邦交國達到雙贏的發展目標。
此外，訪問團也將慰問第一線的外交工作人員與技術團成員，並向當地台商僑民問候請益。蔡英文強調，各國領袖都在為自己的國家在國際上尋求新的方向和空間；身為總統，她有責任、也有信心在世界的舞台上為台灣找到更多機會，讓台灣為國際社會貢獻更多。
(中時)
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