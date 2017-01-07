陸電影市場逾十年最低成長 靠進口片撐

中國大陸電影市場2016年的票房年增率為10多年來最低，微幅的成長主要是靠進口片，今年有可能進一步開放外片。專家也指出，觀眾在選擇看電影方面變得更理性了。

新京報報導，自2003年以來，大陸年度總票房都有35%的成長率，但2016僅成長了3.73%，為人民幣457.1億元（約新台幣2148億），較2015年多了16.4億。

儘管2015年票房基數高會影響隔年的成長，但報導指出，在票價相差無幾情況下，2016年比2015年多放映了2000多萬場，但票房只多出不到20億，可見整體上座率非常低。

電影市場低迷反映電影的品質或內容不能滿足觀眾。大陸電影市場專家蔣勇分析，觀眾已經變了，面對高票價時選擇更加理性對待。

報導也指出去年大陸電影市場一些值得關注的現象，包括靠進口片挽救頹勢，以及有近6成的本土電影拍了卻沒排上院線。

報導指出，大陸去年生產了各類型共944部電影，但有票房數據可查詢的不到400部，只占42%。顯示在院線「搶票房、爭排大片」的效應下，許多非主流電影都未能在院線上映。

大陸去年共引進90部外國電影，比前一年大幅增加，與陸產電影376部相較，進口片占大陸全國票房的42%，其中，日本動畫「你的名字」票房逾5億。

報導引述北京師範大學藝術與傳媒學院副教授宋維才分析，去年大陸票房微弱的成長可能都要歸功於引進片。另外，由於中美電影協議將於今年到期，根據去年的放寬政策可預期，重新談判的結果可能是大陸會進一步打開進口市場。1060107

(中央社)