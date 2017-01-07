以麻黃素製毒 苗警破獲黑工廠

我要評比

警方在頭份是透天住宅查獲安非他命製毒工廠。（黎薇翻攝）

安非他命製毒工廠的設備齊全。（黎薇翻攝）

頭份警局6日獲報，鄧姓男子持有槍械與毒品，警方昨(6日)午前往鄧嫌位於頭份市建國路的透天住宅搜索，發現鄧嫌等5人在三樓設置安非他命製毒工廠，現場查獲液態安非他命5公斤、麻黃素製毒原料20公斤、製毒工具及改造手槍等。

警方調查指出，邱姓主嫌和其他4嫌都是毒品人口，邱嫌請有製毒背景的侯姓男子指導，以麻黃素製做出液態安非他命，加熱後的安毒可供自己吸食或販賣。5人供稱在透天厝三樓製作毒品僅一個星期就被警方查獲，現場毒品味相當難聞。

警方於現場另查到2大袋木麻黃葉，邱嫌表示，因麻黃素屬於管制原料取得不易，所以嘗試以木麻黃葉提煉麻黃素。

(中時)