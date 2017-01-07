升大學考招方案喬不攏 台大槓上清大
預定3月公布的大學考招方案再添變數！台灣大學今舉行校務會議，30位跨學院教授提案，反對由清華大學主導的招聯會提出的考招新方案，重批「招聯會只考慮大學招生，罔顧學生權益」，要求台大「硬起來」，採取積極作為「匡正招聯會疏失」，確保未來入學新生素質，引導台灣教育走向正軌。
長達18年以來，大學招聯會都是由台大擔任召集人，直到前年8月改由清大接手，大學招生從考試分發為主，逐步轉向為申請入學為主流，兩校明顯選才價值分道揚鑣。
配合十二年國教新課綱，大學考試招生制度也要連動，但台大和清大支持的方案不同，台大堅持「先考後招」及完整高三學習，支持把學測時間延後至高三下，等兩試都考完之後，再進行一次的申請和考試入學分發。
但清大主導的大學招聯會日前召開常務委員會議，執行秘書、清華大學教務長戴念華會間向媒體轉達，指會中決議對「二次分發已有共識」，即維持學測、申請入學、分科測驗、分發入學的順序，未來將朝此方向討論細節，不會再改變，引發台大不滿。
30位跨學院教授今在台大校會務議提案，且措辭強硬直指招聯會運作「偏離正道」。 共同提案人、台大電機系教授吳瑞北表示，招聯會公布的作法若實施「會造成災難」，招聯會常委會根本沒作成決議，招聯會執行秘書卻對外放話，誤導大眾，甚至企圖強渡關山。
參與提案連署的台大電機系教授王立昇表示，招聯會所做決議牽涉到全國學生的權益，但很明顯所提方案變質，僅是為了保護各大學招生利益，罔顧社會責任和學生權益。
隨後在台大校長楊泮池主持下，提案超過半數委員舉手表示贊同，順利通過。台大將要求招聯會確認會議記錄，並將成立大學入學策略小組，邀請校內專家評估大學考招走向和對策。
(中時)
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