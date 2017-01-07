獲勳戰士槍擊美機場 稱被迫看IS影片
美國勞德岱堡的國際機場今天發生5死8傷的槍擊，落網遭監禁的槍手證實為一曾參與伊拉克戰爭並獲勳章的退役軍人。他去年稱被迫觀看IS影片，感覺心智受情報單位控制。
路透社報導，佛羅里達州參議員尼爾森（Bill Nelson）的發言人引述運輸安全局（TSA）官員指出，槍手經證實是26歲的桑蒂雅各（Esteban Santiago）。
根據美國國防部，桑蒂雅各於2007到2016年，分別服役於波多黎各及阿拉斯加國民兵，其中2010到2011年被派赴伊拉克。微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，他的一個阿姨說，桑蒂雅各結束外派回國後「彷彿變了一個人」。
身為一等兵及戰鬥工兵的桑蒂雅各，在去年8月被轉為預備役前，曾獲得6枚勳章。
目擊者告訴微軟國家廣播公司，穿著星際大戰T恤的槍手，開槍時不發一語；槍手是用一把9釐米手槍，子彈打光後即把槍扔到一旁。
勞德岱堡機場槍擊案是美國近年一連串大規模槍擊血案中最新的一起；近年美國所發生的槍擊案，有些是槍手受到伊斯蘭極端觀點感召的激進分子，其他則是孤狼式恐攻或心理障礙者發動。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，桑蒂雅各在機場領完他的袋子後進到廁所，將手槍裝完子彈後行兇殺人。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）則報導，桑蒂雅各有心理問題的病史。
一名聯邦執法官員告訴路透社，桑蒂雅各去年11月前往安克拉治（Anchorage）的FBI辦公室，向FBI幹員說他的心智遭一個美國情報單位控制，命令他觀看伊斯蘭國（IS）的影片。
桑蒂雅各後來被FBI送至心理醫院，隨後也展開調查，但查不出桑蒂雅各與外國恐怖組織有牽連。（譯者：中央社陳亦偉）1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。