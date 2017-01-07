獲勳戰士槍擊美機場 稱被迫看IS影片

美國勞德岱堡的國際機場今天發生5死8傷的槍擊，落網遭監禁的槍手證實為一曾參與伊拉克戰爭並獲勳章的退役軍人。他去年稱被迫觀看IS影片，感覺心智受情報單位控制。

路透社報導，佛羅里達州參議員尼爾森（Bill Nelson）的發言人引述運輸安全局（TSA）官員指出，槍手經證實是26歲的桑蒂雅各（Esteban Santiago）。

根據美國國防部，桑蒂雅各於2007到2016年，分別服役於波多黎各及阿拉斯加國民兵，其中2010到2011年被派赴伊拉克。微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，他的一個阿姨說，桑蒂雅各結束外派回國後「彷彿變了一個人」。

身為一等兵及戰鬥工兵的桑蒂雅各，在去年8月被轉為預備役前，曾獲得6枚勳章。

目擊者告訴微軟國家廣播公司，穿著星際大戰T恤的槍手，開槍時不發一語；槍手是用一把9釐米手槍，子彈打光後即把槍扔到一旁。

勞德岱堡機場槍擊案是美國近年一連串大規模槍擊血案中最新的一起；近年美國所發生的槍擊案，有些是槍手受到伊斯蘭極端觀點感召的激進分子，其他則是孤狼式恐攻或心理障礙者發動。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，桑蒂雅各在機場領完他的袋子後進到廁所，將手槍裝完子彈後行兇殺人。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）則報導，桑蒂雅各有心理問題的病史。

一名聯邦執法官員告訴路透社，桑蒂雅各去年11月前往安克拉治（Anchorage）的FBI辦公室，向FBI幹員說他的心智遭一個美國情報單位控制，命令他觀看伊斯蘭國（IS）的影片。

桑蒂雅各後來被FBI送至心理醫院，隨後也展開調查，但查不出桑蒂雅各與外國恐怖組織有牽連。（譯者：中央社陳亦偉）1060107

(中央社)