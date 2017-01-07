第一夫人臨別感言 蜜雪兒籲年輕人奮起
蜜雪兒‧歐巴馬今天發表擔任美國第一夫人的最後一場正式演說，她以充滿感染力的語氣呼籲年輕美國人不要畏懼未來，而要為未來奮戰，並表示身為第一夫人是她畢生最大榮耀。
此外，蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）也呼籲所有人擁抱多元，並接納所有宗教團體。
法新社報導，蜜雪兒在白宮東廂指出：「對所有在這個房間與所有正在觀看的年輕人，你們知道這個國家屬於你們所有人，不分背景與行業。」
蜜雪兒與丈夫歐巴馬在白宮8年後，本月20日將在川普（Donald Trump）宣誓就任總統後一同離開。
她在年度校園輔導員（School Counselor of the Year）活動中指出：「身為第一夫人一直是我畢生最大榮耀。我希望讓你們感到驕傲。」
蜜雪兒以第一夫人之尊，在鼓勵健康飲食、女孩受教及支持軍眷方面，扮演重要角色；但她身為首位非裔美國第一夫人對少數族裔的角色模範，才是她影響力最大所在。
她對聽眾指出：「假使你或你的父母是移民，要知道你們是美國引以為傲傳統的一部分。大量辛勤工作加上良好教育，任何事都有可能，包括成為總統。那正是美國夢的重點。」
路透社報導，蜜雪兒也表示：「我們輝煌的多元性─我們在信仰和膚色以及信念的多元性，不會威脅我們是誰，而會成就我們。」
「如果你有信仰，就知道宗教多元也是美國的偉大傳統...無論你是穆斯林、基督徒、猶太人、印度教徒、錫克教徒─這些宗教教導我們年輕人的是正義與憐憫及誠實。」1060107
(中央社)
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