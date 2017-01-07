參選黨魁 郝龍斌：打一場無私的選舉
國民黨副主席郝龍斌今宣布參選黨魁一職，郝龍斌受訪時表示，這次選舉最重要的是無私、奉獻，最重要的是「我為人人，而不是人人為我」，他為所有競選人搭起一個競選平台，而不是所有人為他搭上一個競選平台，要打一場無私的黨主席選舉。
針對郝龍斌原定1月9日宣布參選，但前副總統吳敦義搶先公布。郝龍斌說，他上周三告訴吳決定參選，兩人交換一下意見，本來他下周一將宣布，後來看到吳敦義宣布後，為了不想變成爭權奪利的情況，也基於對吳敦義的尊重，所以選擇用臉書發表參選感言。
至於是否辭去副主席一職？郝龍斌說，他與另一位副主委胡志強談過，胡志強說，副主席是義務職，而且參選最能證明黨內民主競爭，不會因此傷害同志情誼，若辭職代表不願承擔目前義工工作。
郝龍斌表示，相信三人參選能證明，黨內競爭和同志情誼能並存，參選都是因為愛黨，選出來的一定都是愛黨的黨主席。
(中時)
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