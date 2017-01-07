藝人利菁送父最後一程　溫馨告別：他是愛我的

藝人利菁的父親前清水鎮長吳政彥辭世舉行追思會，利菁（中）由先生許育仁（左）陪同跪地祭拜。（陳淑芬攝）

藝人利菁（左2）在父親吳政彥追思會傷心拭淚。（陳淑芬攝）

藝人利菁的父親前清水鎮長吳政彥辭世，舉行追思會。（陳淑芬攝）

藝人利菁的父親前清水鎮長吳政彥辭世今天在中市殯儀館舉行追思會，利菁穿著一襲黑衣神情悲悽，她致辭時溫馨告別指出，爸爸是個嚴父，很少跟她說話互動，「我是海裡的魚，他從淡水裡把我撈起來，放進大海裡」，爸爸很掙扎卻懂得讓她擁有幸福，並表示「他是愛我的」。

利菁的父親吳政彥曾擔任清水鎮長9年，於去年12月27日辭世，享壽87歲，今天在台中市立殯儀館舉行追思會，伊林娛樂總經理陳婉若、製作人沈玉琳及藝人葉璦菱等人到場致意；前總統府資政廖了以、立法院副院長蔡其昌、前台中市議長張清堂等地方人士前來捻香。

利菁穿著一襲黑衣，由先生許育仁陪同現身，她看著播放追思回憶畫面頻頻拭淚，更戴上墨鏡代表家屬致謝詞。她說，爸爸是個嚴父，從小跟她互動與對話很少，一生都奉獻給清水鎮民，整個家就繞著像太陽的爸爸轉。她一直很想問爸爸「是不是真的愛她」，直到見爸爸最後一面時，她覺得「爸爸應該是非常愛我的！」

利菁與父親深情告別表示，「我不是淡水魚，是海裡的魚，爸爸從淡水裡把我撈起來，放進另一個大海裡」，爸爸應該很掙扎，他是一個驕傲、愛面子的鎮長，讓所有的人都知道這件事，要有很大的勇氣。利菁指出，姐姐告訴她：「爸爸有時候會半夜坐起來哭」，她知道爸爸是一個很好的父親，知道怎樣讓小孩擁有自己的幸福。

「爸爸的人生應該很圓滿」利菁說，爸爸得知孫媳婦懷孕後不久就走了。她並帶著與會人士高舉飲料望著爸爸的遺照說，「敬前清水老鎮長今天畢業典禮，希望他這輩子圓滿，謝謝你的照顧」。

(中時)