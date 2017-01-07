童憂沒飯吃 蔡正元：不像蔡父可靠開砲房炒地致富

一例一休正式上路，小三學童憂沒飯吃，蔡正元痛批蔡英文不知人間疾苦。(翻攝自廖姓老師臉書、中時資料照)

一例一休正式上路後，各界喊漲，勞資雙方也叫苦連天，連小學生都成受災戶！宜蘭一名小三學童在聯絡簿寫下東西都變貴，爸爸說因為「一例一休」的關係，我不懂，我只知道現在日子越來越苦，快要沒有飯吃了。小學生的擔憂，讓國民黨政策會執行長蔡正元在臉書說「這位小學生的父親，不像蔡英文的父親，可以靠開『砲房』及炒地皮致富。」痛批蔡英文不知人間疾苦。

蔡正元表示蔡英文真的要想想，為何「一例一休」會讓小學生擔憂沒飯吃！這位小學生的父親，不像蔡英文的父親可以靠開「砲房」及炒地皮致富。但是千金小姐當上總統為了表現威權下令，一例一休匆忙修法，又在去年底匆忙上路，勞動家庭反先受其害，消費者更怨氣充天。現在連小學生都擔憂沒飯吃，千金小姐當總統不知人間疾苦，真應了那句話「沒飯吃，為何不吃肉粥？」

蔡正元2015年曾在臉書上寫到，蔡英文家族的第一桶金是賺自「樂馬大飯店」，是越戰時期台北知名的美軍休假「砲房」。並說明蔡英文及其家族，炒地皮不必貸款，靠著沒有利息壓力，獵地、圈地、養地，推高房地產價格，蔡英文自己和家族，根本就是炒房元兇。

網友認為「空心菜真的是做事沒半撇，一例一休，匆忙上路，沒有做好配套措施，搞的勞資，社會三方皆輸的局面，讓大家未蒙其利，先受其害，殊不知錯誤的政策，比貪污更可怕，影響甚鉅啊！真是德不配位，天怒人怨，如此無能的政府，無恥的政黨，滾下台吧！」

另一網友直言「錯誤的貪功攬譽，錯誤的產業未分類直接表決，錯誤政策是確實能毀人家庭的。這無關其他政治口水戰，光是一個月至多只能加班46小時總量這錯誤規定，多少人被迫收入變少，包含老闆與員工都少賺了。週一到週五，每天加班四小時的辛苦員工來說，那是補貼家用，你叫他們週一到週五下班沒事在家追蒼蠅當休息嗎？46小時總量限制是好意讓員工休息，但是對於需要加班的人就是惡意，同一件事，置身事內，需求不同，怎可一法全罩呢？？」

有網友看開表示「從小就過著豐衣足食的生活，苦民所苦太為難牠了吧！選票又不是用搶的，只是用騙的，誰叫你們那麼笨~怪誰？」也有網友認為比起晉惠帝「個人覺得她比較像明崇禎，想做事卻沒有能力與遠見，又有一群豬一樣的隊友。結果可想而知！」

(中時電子報)