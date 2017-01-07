會拍照的牧師馮君藍 靈魂肖像感動對岸

來自台灣的牧師、攝影師馮君藍，近一年半來在中國大陸邀展不斷。在這個崇尚唯物主義的國度，他的作品因獨特的靈性觸動不少人，有些非基督徒看了他的作品也感動落淚。

馮君藍1961年出生於香港，幼時隨著宣教士父親來到台灣，一生道路與美術、攝影和神學有關，2008年被按立成為牧師。但他一直將自己視為傳道人，只是用攝影這個媒介和別人分享信仰。

「很多人告訴我，他們收藏的第一幅攝影作品是馮君藍的作品。」 中國大陸「生活月刊」前編輯總監夏楠告訴中央社記者。

夏楠算是馮君藍作品在大陸受到注意的推手。她第一次看到馮君藍「預備的童女」肖像作品時，就掉下了眼淚。她說自己並非教徒，但每個人都擁有人性的善與真誠，因此深受這些作品的感染。

2015年7月，夏楠在自己與友人成立的上海「茶之路」空間展出馮君藍「微塵聖像」的4張常規尺寸照片及多張小尺寸照片，這個似乎不太完整或正式的展覽，卻引來許多人觀賞與電話探詢，此後在杭州、北京、河南、瀋陽等地做了10幾場的展覽和講座，至今邀展不斷。

大陸民眾的迴響比在台灣更熱烈，對此馮君藍在接受中央社記者專訪時直說很意外。他還以此系列作品在2016年11月拿下了第一屆阮義忠攝影人文獎首獎。

「微塵聖像」系列是由馮君藍以自己的教會會友為模特兒，融入歷史氛圍和文化元素，將這些拍攝對象對應為「聖經」中的人物。

照片中好幾位人物都穿著民國初年的服裝。馮君藍說，他的外祖父曾資助國父孫中山革命，因此他對民初時代特別有感。

儘管「民國味」和部分模特兒的原住民臉孔可能是吸引大陸觀眾注意的原因，但馮君藍自己分析，攝影家阮義忠形容他的作品是「靈魂的肖像」，這可能才是作品打動人心的關鍵。

馮君藍1986年就曾到大陸旅行100多天，眼看30年來大陸巨大的變化，他說，在標榜唯物主義的國家，普遍缺乏信仰，他認為物質的進步是比較表面的，內心可能會更虛無。對於作品能在對岸激起關注，「也許上帝願意用這個來提醒今天的中國吧！」

「我相信基督信仰可以幫助中國成為更好的國家，我關心中國，中國的好與不好和全世界都有關，從這個角度來看，我必然愛中國。」

阮義忠攝影人文獎由阮義忠創設，兩年一屆並面向全球華人，首屆共收到3109名參賽者投稿，大部分來自中國大陸。終審評委有4位，除了阮義忠，還有大陸攝影家呂楠、藝術家陳丹青以及英國攝影家康貝爾（BrynCampbell）。

馮君藍拿下了首獎，但什麼是「人文」？就攝影來說，他認為是要表達人的特殊性，思想自己在天地間的位置，以及與萬物間良善的關係。他說，人的特殊在於有深刻的自我意識，對於神聖會嚮往。

他也舉自己的攝影啟蒙者阮義忠為例，阮義忠皈依證嚴法師，兩人雖然信仰不同，「但我們都有終極關懷，對人的正向本質關心，不只看到實然，也關心應然」。

今年馮君藍的攝影展仍受邀在北京和深圳等地舉行。這個「聖經」人物系列他已拍攝了100多幅，目標是拍攝到300幅，「如果上帝再給我10年」。1060107

(中央社)