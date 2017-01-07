呼吸道也要保濕 遠離空污傷害吃這些

我要評比

西半部空品不佳，營養師黃淑惠說，維生素A可幫呼吸道「保濕」，維生素C和植化素也可強化上呼吸道黏膜，深綠色蔬菜、草莓、柑橘、辛香類都可多吃。

受到大氣擴散條件不佳的影響、滯留鋒面影響導致，西半部空氣品質不佳，北部星期天等冷空氣下來後，就會好一點，中南部則要到下週一才會改善。

癌症關懷基金會董事黃淑惠上午受訪時表示，空污無法避免，只能靠強化氣管，增強呼吸道黏膜來抵抗有害物質。有助強化黏膜的營養素包含維生素A、維生素C、植化素，只要養成每天補充足量、顏色不同的蔬果，可以形成防護牆。

黃淑惠表示，攝取維生素A可以幫助醣蛋白合成，具有黏液性，可以幫呼吸道黏膜「保濕」，避免黏膜因為太乾，讓病菌有機可乘。

深綠色、黃色、紅色蔬菜都有豐富維他命A，黃淑惠說，多吃地瓜葉、秋葵、芥菜，或攝取大量的β-胡蘿蔔素也可以轉化成維他命A，如時令的莓果類、草莓等。

黃淑惠說，維生素C可以強化細胞鏈結，讓黏膜組織更強壯，不會因為氣溫改變就容易咳嗽、感冒。但因維生素C有不耐高溫特性，最好取得的方式就是新鮮水果，如芭樂、柑橘類、奇異果、草莓等。

她表示，每天至少要吃2到3份水果，每份約一個拳頭大小，且每一份都要不同種類，很多人常因為冬天較冷，就忽略吃水果，不知道水果能幫忙防範空污傷害。

蔬果還有豐富的植化素，就是自然存在蔬果中的化合物，能幫助人體提升機能。黃淑惠說，辛香料中有豐富含硫化合物，是很好的抗氧化物，如蔥、薑、大蒜、洋蔥等，可以幫助清除、破壞自由基，降低懸浮微粒對呼吸道的傷害。

至於蔬果攝取量，黃淑惠說，應遵循彩虹飲食原則，不同顏色蔬果都要吃，小孩每天攝取5份（3蔬2果）、女性7份（4蔬3果）、男性9份（5蔬4果）。蔬菜的量，煮熟的菜半碗為1份，且為了要完整攝取脂溶性維生素A，蔬菜不要只用燙的，一定要加點油再吃。1060107

(中央社)