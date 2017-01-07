北市四平街傳槍響 男子腿部受傷送醫

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台北市消防局今天上午11時30分許獲報，一名50多歲的男子在四平街，疑遭不明人士開槍；男子左膝蓋、右膝蓋、右小腿共有3個槍傷痕跡，但他意識清楚，目前送往馬偕醫院治療中。

至於事發原因，正由台北市警方調查中。1060107

(中央社)