北市400多名學生 疑吃營養午餐拉肚子

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台北市政府教育局今天表示，轄內有4所學校的400多名學生，疑似在5日吃完營養午餐後，6日早上出現腹瀉狀況；其中有7人就診，但無人住院接受治療，目前已要求業者停止供餐。

台北市教育局說，衛生局已前往供應營養午餐的業者廠房查廠，以及到學校採樣，並將檢體送驗，釐清學生確切腹瀉原因，並確認整起事件是否為食物中毒等。1060107

(中央社)