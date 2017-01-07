男子酒醉想臥軌 火車鳴笛嚇醒摔坡坎
新竹市31歲黃姓男子，酒後騎乘機車前往鹽水平交道想要臥軌，列車駕駛員發現緊急剎車並鳴笛，黃男嚇的跳開摔落3公尺深坡坎，消防隊員前往搶救，至今天凌晨才結束一場虛驚。
新竹市消防局6日深夜11時許接獲鐵路所員警通報，平交道旁疑似有人遭到火車撞擊，掉落坡坎，救護人員立即趕往搶救，發現1列自強號列車停在鐵軌上，1名男子則在深約3公尺駁坎下，意識清楚、揮手求救，無明顯外傷。
消防隊員以架梯方式，慢慢把黃男背回路面，他卻一度拒絕就醫，不斷吵著要「繼續自殺」；黃男母親向警方表示，兒子因感情因素想不開，在家喝酒之後，就說要「臥軌自殺」。
黃男母親遲遲等不到黃男回家，才通報員警，所幸警方第一時間連絡鐵路警察局共同協尋，並轉報行經新竹的火車放慢速度行駛，果然有駕駛員看到黃男臥軌，立刻緊急剎車並鳴笛警示，阻止意外發生。
原本醉醺醺的黃男則被「叭」的鳴笛聲響嚇醒，跳開軌道不慎摔落邊坡，事後經警方勸導，才懊悔表示「以後不敢了」，不過黃男的行為已經觸犯公共危險罪嫌，影響近千名旅客，訊後仍被移送法辦。1060107
(中央社)
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