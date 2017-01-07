霍建華當爸爸 胡歌微博被灌爆

藝人霍建華與林心如昨晚誕下愛女，網友除了留言祝福外，也紛紛跑到霍建華好友胡歌的微博留言，讓他的微博頓時被灌爆；更有許多人留言揶揄「霍建華都當爸爸了，你還是單身狗」。

林心如與霍建華2016年7月結婚。林心如6日晚間在社群網站臉書（facebook）貼出女兒腳丫藍色拓印照，寫「歡迎我們的小天使」；霍建華工作室官方微博昨晚也貼出同張照片。

在此同時，與霍建華有好交情的大陸藝人胡歌則被粉絲、網民留言灌爆微博。

許多人打趣地說「霍建華都有女兒了！你連個老婆都沒有！不對，你連女朋友都沒有！」、「霍建華寶寶生了，你的微博又要淪陷了！我就是來看熱鬧的」；也有人笑稱胡歌的微博頓時出現「一大批霍建華女兒觀光團」。

霍建華與林心如喜獲愛女在微博引起熱烈討論，相關關鍵字攀上微博熱搜榜前2名；而關鍵字「胡歌微博淪陷」也不遑多讓，同樣攀上熱搜榜前10名。

霍建華與胡歌因戲結緣，兩位男神私交好，卻老是被網友湊成一對。胡歌上節目也不忘大開玩笑說，「他未娶，我未嫁，成為完美CP（一對）是很正常的。」

霍建華與林心如締結連理時，網友打趣胡歌是否來搶婚，胡歌妙答說，「自從妳出現以後，我終於明白了，我以前跟建華所有的CP都是為了掩護你們」，「我覺得我對他所做的一切都是值得」。1060107

(中央社)