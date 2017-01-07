台北年味 華陰街及地下街交通好便捷
台北市「台灣年味在台北」年貨大街活動，將在大稻埕等4大商圈舉行；其中，台北後車站的華陰街、台北地下街商圈交通便捷，，也是旅客挑選旅行箱、皮飾等物的熱門選擇之一。
「2017台灣年味在台北」年貨大街活動，北市府選在大稻埕迪化、台北後車站華陰街、台北地下街、寧夏等4大商圈舉行，即日起至2月12日周邊將交管。
談到台北後車站與華陰商圈特色，民國90年啟用的後火車站懷舊廣場，以及華陰街商店街（舊稱後火車頭）等，是可以參觀的景點。
據北市府發行的刊物指出，華陰街商店街在日據時代，即發展為百貨批發集散地，當地業者在發起營造商店街運動下，幫助商圈發展，其中的徒步區更是台北市第二條徒步區商店街，更是五金、塑膠製品、皮製品、旅行箱等商家的聚集地。
台北地下街官網指出，「台北地下街」為全國最具規模、最長的地下街，並與京站（台北轉運站）連接，全長達825公尺，有28個出入口，並有專用停車場，交通便利，全區也區分為服飾、雜項、電子、美食等四大區域。
此外，台北地下街也提供多個廣場場地，供機關團體申請租借舉辦記者會、新品發表會、成果展、表演簽唱、商品展覽等活動。1060107
(中央社)
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