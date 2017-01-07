幸福人壽掏空案 前董座鄧文聰延押2月 獄中過年
幸福人壽前董事長鄧文聰，被控在海外質押公司資產，掏空127億250萬元，一審被重判28年，併科罰金9億元後，上訴高院審理中。高院合議庭因考量他羈押時限將在明天(8日)屆滿，日前已裁定延押2個月，因此鄧文聰確定要在台北看守所過年。
裁定書指出，依據電子閘門財產所得明細表，鄧文聰所有之財產，其中股票依票面每股10元計算，房地依公告現值計算，即已達5億7000餘萬元；鄧財力甚豐，無論是否潛逃出境，均可獲得足夠、優遇之掩護而長期逃亡。
另鄧文聰是上海佰威公司等國內外公司的負責人，鄧妻張淑絹亦稱，曾跟上海市政府的東方明珠公司合作，之前辦演唱會有將收入捐給華東水災，所以認識包括江澤民等官員，可證明鄧在大陸地區事業深耕多年，有深厚政商人脈關係，具有潛逃至大陸之能力。此外，鄧還隱匿擁有、使用多明尼加國護照一事，難認無逃亡之意圖。
高院合議庭認為，鄧造成幸福人壽鉅額財產損失，嚴重危害國家金融秩序，本院權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，認為有羈押必要，裁定鄧自今年1月8日起，延長羈押2月。
(中時)
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